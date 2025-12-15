Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, minik misafirlerini ağırladı
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kendisinin ziyarete gelen minik misafirlerini makamında ağırladı.
Günyeli Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini ağırlayan Ustaoğlu, çocuklarla keyifli anlar yaşadı.
Öğretmen ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ustaoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın yüzündeki tebessüm bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onların sevgiyle büyüdüğü, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum." dedi.
Ziyaret sonunda Ustaoğlu, günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
