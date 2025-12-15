Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, minik misafirlerini ağırladı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kendisinin ziyarete gelen minik misafirlerini makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, minik misafirlerini ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kendisinin ziyarete gelen minik misafirlerini makamında ağırladı.

        Günyeli Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini ağırlayan Ustaoğlu, çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

        Öğretmen ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ustaoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın yüzündeki tebessüm bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onların sevgiyle büyüdüğü, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum." dedi.

        Ziyaret sonunda Ustaoğlu, günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Akşehir'de motosiklet çalan şüpheliler yakalandı: 2 kişi tutuklandı
        Akşehir'de motosiklet çalan şüpheliler yakalandı: 2 kişi tutuklandı
        Akşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Akşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Ağıla giren kurt, 2 koyunu telef etti
        Ağıla giren kurt, 2 koyunu telef etti
        Konya'da genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Konya'da genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Yerli Malı Haftasında yerli savunma sanayi ürünlerinin maketlerini sergiled...
        Yerli Malı Haftasında yerli savunma sanayi ürünlerinin maketlerini sergiled...
        130 yıllık ata mesleği keçeciliği sürdüren esnafın atölyesinde Mevlana Haft...
        130 yıllık ata mesleği keçeciliği sürdüren esnafın atölyesinde Mevlana Haft...