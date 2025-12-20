Habertürk
        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, aldıkları bir puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        20.12.2025 - 17:21
        Djalovic, karşılaşmanın ardından maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sözlerine Konyaspor'u tebrik ederek başladı.

        Rakibin ciddi anlamda mücadele verdiğini aktaran Djalovic, "Bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar." diye konuştu.

        Djalovic, golü yedikten sonra pes etmediklerinin altını çizerek, "90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

