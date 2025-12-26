Meslek edinen özel eğitim öğrencileri iş hayatına kazandırılıyor

ABDULLLAH DOĞAN - Konya'da özel eğitim öğrencileri, aldıkları mesleki eğitim sayesinde hem üretime katılıyor hem de mezuniyet sonrası istihdam edilerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören hafif düzey zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu öğrenciler, matbaacılık ve ciltleme alanında verilen uygulamalı eğitimlerle iş hayatına hazırlanıyor.

Okulda yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler, özellikle Kur'an-ı Kerim cilt tamiri ve dijital baskı alanlarında mesleki beceri kazanıyor.

- Özel öğrencilere meslek öğretiliyor

Okul Müdürü Soner Selçuk Tekeli, AA muhabirine, okulda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Matbaa atölyesinde daha çok geleneksel cilt tamiri çalışmaları yaptıklarını belirten Tekeli, son dönemde öğrencileriyle Kur'an-ı Kerim ciltleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Tekeli, atölyede eğitim alan öğrencilerden down sendromlu Harun Efe Türk'ün ise kısa sürede cilt tamirini öğrendiğini, mezun olduktan sonra istihdamı için çalışma yapacaklarını aktardı.

- Engelli çocuklar iş hayatına atılıyor

Öğrencilerin 11 ve 12'nci sınıfta staj programına alındığını anlatan Tekeli, "Mezuniyet sonrası da iş birliği yapılan matbaalarda istihdam ediliyor. Bugüne kadar 7 öğrenci sigortalı olarak iş hayatına kazandırıldı. İşverenlerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hatta yeni öğrenci talepleri geliyor. Yapabilecekleri işe göre yönlendiriyoruz. Aileler de büyük mutluluk duyuyor. Bu çocuklar çoğu zaman evde kalıyor. İş hayatıyla hem ekonomik katkı sağlıyorlar hem de sosyal ve kişisel gelişimleri güçleniyor." diye konuştu.

- Özel öğrenciler stajdan sonra iş hayatına atılıyorlar

Okulun öğretmenlerinden matbaa teknolojisi alan şefi Mustafa Perçin de özel gereksinimli bireylerin istihdamında aktif rol almalarının toplumsal zenginleşmenin temeli olarak gördüklerini dile getirdi.

Gerçekleştirdikleri tüm proje ve çalışmaların öğrencilerin potansiyellerini üretime dönüştürme amacına hizmet ettiğini anlatan Perçin, "Son iki yılda bu vizyonu güçlendirmek adına aileler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla kapsamlı iş birlikleri hayata geçirdik. Okulumuz atölyelerinde yürütülen mesleki hazırlık çalışmalarını staj programlarıyla gerçek iş dünyasına entegre ediyoruz. Mezunlarımızın çalışma hayatını da titizlikle takip ediyoruz." diye konuştu.