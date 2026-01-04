Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan 74 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya’nın Akşehir ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan 74 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Akşehir Atakent Mahallesi'nde Elife Savaş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personeli kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

        Yangında yaralanan ev sahibi Savaş, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Savaş, Konya’ya sevk edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Ereğli'de kurt sürüsü görüntülendi
        Ereğli'de kurt sürüsü görüntülendi
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuk...
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuk...
        Konyaspor, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı
        Konyaspor, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2025'te 603 bin, toplamda 4 milyon 136 bin 8...
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2025'te 603 bin, toplamda 4 milyon 136 bin 8...
        Şap hastalığıyla mücadelede aşılama hayati önem taşıyor
        Şap hastalığıyla mücadelede aşılama hayati önem taşıyor