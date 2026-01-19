Konya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Konya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Kök idaresindeki 42 UD 855 plakalı otomobil, Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda K.T. yönetimindeki 35 COA 644 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kök, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
