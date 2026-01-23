Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da yakalanmamak için kadın kılığına giren şüpheli gözaltına alındı

        Konya'da yakalanmamak için kadın kılığına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:22
        Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "mühür bozma", "hakaret", "kadına yönelik şiddet" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından aranan Ö.S.'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, şüphelinin daha önce kadın kılığında geldiği eşinin evindeki kameraya zarar verdiğini belirledi.

        Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren şüphelinin saklandığı evi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonda Ö.S.'yi yakaladı.

        Şüphelinin, eşi S.S.'ye yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğü ve 6 ay süreli elektronik kelepçeyle izlenme kararı bulunduğu öğrenildi.

