        Konya Haberleri

        Konya'da sis etkili oluyor

        Konya'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 08:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 08:27
        Konya'da sis etkili oluyor
        Konya'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Kentte sabaha karşı başlayan ve ilerleyen saatlerde yoğunlaşan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte zaman zaman zorlandı.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

