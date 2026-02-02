Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:24
        Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.


        Seydişehir'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.


        Beyşehir'den Seydişehir'e uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araç polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan araçta bulunan 3 kişinin kaçarken uyuşturucu maddeyi yola döktükleri ve 1 ruhsatsız tabancayı yola attıkları belirlendi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yola atılan tabanca ele geçirildi.


        E.U, M.K, O.T'nin bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


        Gözaltına alınan şüphelilerden E.U. isimli kadın savcılıktan serbest, M.K. ve O.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

