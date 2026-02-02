Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.





Seydişehir'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.





Beyşehir'den Seydişehir'e uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araç polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.



Kovalamaca sonucu yakalanan araçta bulunan 3 kişinin kaçarken uyuşturucu maddeyi yola döktükleri ve 1 ruhsatsız tabancayı yola attıkları belirlendi.



Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yola atılan tabanca ele geçirildi.





E.U, M.K, O.T'nin bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüphelilerden E.U. isimli kadın savcılıktan serbest, M.K. ve O.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



