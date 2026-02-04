Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. TÜMOSAN Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
