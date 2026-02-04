Habertürk
Habertürk
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:13 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:13
        Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
        Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. TÜMOSAN Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



