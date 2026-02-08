Beyşehir'den kısa kısa

Fransa'dan yola çıkarak dünyanın farklı noktalarına pedal çeviren bisiklet tutkunları, Beyşehir'de mola verdi.



Moğolistan ve Çin rotasında ilerleyen bisikletçiler, Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evinin konuğu oldu.



Fransa'dan pedal çevirerek dünya turuna çıkan Vincent Dravet, Steve Le Roux ve Floriane Brion, ilçe durağında dinlenme ve konaklama imkanı buldu. Bisikletçilerin turlarını Moğolistan'da tamamlayacakları öğrenildi.



Fransa'dan yola çıkarak Çin'e doğru pedal çeviren Remi La Tay ve Etianne Gicgmimux da ilçede mola verdi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evi'nin son konuklarının Fransız bisiklet dostları olduğunu belirterek, "Bu zorlu ve ilham verici yolculukta Fransız konuklarımızı pedal dostu ilçede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.



- Beyşehir'de hayırsever ailenin yaptırdığı cami inşaatı yükseliyor



Beyşehir ilçesinde hayırsever bir ailenin maddi katkılarıyla yapımına başlanan cami inşaatı devam ediyor.



Avşar Mahallesi TOKİ 2. Etap bölgesinde, hayırseverler Mehmet ve Hanife Yapıcı tarafından yaptırılan cami inşaatını Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş yerinde inceledi. İncelemelerde Müftü Aktaş'a mahalle muhtarı Olcay Uğur ile cami derneği yetkilileri eşlik etti.



İnşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Aktaş, caminin yapımına katkı sunan hayırsever aileye, dernek yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



