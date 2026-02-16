Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir'de arı kovanları su altında kaldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 30 yıldır arıcılık yapan Murat Desdi'ye ait 60 kovan, yağmur suları altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:39 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:39
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 30 yıldır arıcılık yapan Murat Desdi'ye ait 60 kovan, yağmur suları altında kaldı.

        Seydişehir geleninde yaşanana yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisini su bastı.


        Pınarbaşı Mahallesindeki ağaçlık alanda su altında kalan Desdi'ye ait 60 adet kovandaki arılar telef oldu.

        Üretici Desdi, aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle bölgedeki su kanallarının taştığını ve kovanlarının bulunduğu bölgenin sular altında kaldığını kaydetti.

        Pınarbaşı bölgesinde 60 kovanı bulunduğunu anlatan Desdi, "Etkili olan yağışlar nedeniyle kovanlarım suların altında kaldı. Büyük zararımız var. Arılarım da telef oldu. Kurtarmak için çalışıyoruz ama kovanlara su girmiş. Çoğu telef oldu." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

