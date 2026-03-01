Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Kaygı bozukluğu sorununu yenmek için başladığı kick boksta milli sporcu olmayı başardı

        ALEYNA KARTAL - Konya'da anksiyeteyi (kaygı bozukluğu) yenmek için başladığı kick boksta Türkiye şampiyonu olan Kazım Mert Dereli, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:19
        Lise öğrencisi Kazım Mert Dereli, kaygı bozukluğundan kurtulmak için babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında kick boksa başladı.

        Spora başladığında öz güven ve kaygı sorunları yaşayan 18 yaşındaki Kazım Mert, antrenörünün desteğiyle bu sorunlarından kurtuldu.

        İl şampiyonlukları ve iki Türkiye şampiyonluğu, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, Wako Dünya Kupası Şampiyonası'nda da birincilik elde eden Kazım Mert, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda yeniden temsil etmek istiyor.




        - "Kendimi daha zinde ve daha öz güvenli hissetmeye başladım"

        Milli sporcu Kazım Mert Dereli, AA muhabirine, kick boksla kendisinde farklılıklar gözlemlediğini, hayatında birçok şeyin değiştiğini söyledi.

        Anksiyetenin gerilemesiyle arkadaşlarıyla daha verimli vakit geçirdiğini anlatan Kazım Mert, "Kendimi gergin ve mutsuz hissediyordum. Antrenman yaptıkça ve ringe çıktıkça bu duygularım azalmaya başladı. Kendimi daha zinde ve daha öz güvenli hissetmeye başladım. Spor bana sadece fiziksel bir güç değil, mental bir güç de verdi. Böylece 'Ben yapabilirim.' hissini uyandırdı. Ülkemi daha çok gururlandırıp ringde şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Hedefim dünya şampiyonluğuna adımı yazdırmak." diye konuştu.

        Kazım Mert, kendisi gibi anksiyete sorunu yaşayan gençlere de hayatıyla örnek olmak istediğini dile getirdi.




        - "Şimdi bakışlarında bir karalılık var"

        Kazım Mert Dereli'nin antrenörü Emir Beserek de sporcusunu ilk gördüğünde ona inandığını söyledi.

        Salona geldiğinde sporcusunun heyecan ve öz güven problemleri yaşadığını belirten Beserek, şu ifadeleri kullandı:

        "Antrenmanlarla ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmesini sağlayarak bu sorunun önüne geçtik. Şimdi bakışlarında bir karalılık var. Daha sonra ringe çıkardık. Kazım bizi ringde şaşırttı. Kazım için kick boks gerçeklerle yüzleşme alanı oldu. Şu anda rahat şekilde bizimle iletişime geçip kendini ifade edebiliyor. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Wako Dünya Kupası Şampiyonası'nda da birinci oldu. Rakiplerini eleyerek şampiyonluklar elde etti. Bu yıl da milli takıma gidip ülkemizi yurt dışında temsil edecek."

