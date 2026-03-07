Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta programlara katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Yunak ilçesinde programlara katıldı. Heybet ve beraberindekiler, Yunak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Heybet, ardından Yunak Belediyesinin Öğretmenevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Heybet'e AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve ilçe protokolü eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.