Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta programlara katıldı

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Yunak ilçesinde programlara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta programlara katıldı

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Yunak ilçesinde programlara katıldı.

        Heybet ve beraberindekiler, Yunak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti.

        AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Heybet, ardından Yunak Belediyesinin Öğretmenevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

        Heybet'e AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve ilçe protokolü eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesa...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesa...
        Konya'da plaka değiştirme kuyruğu
        Konya'da plaka değiştirme kuyruğu
        Konyaspor ile Kasımpaşa 30. randevuda
        Konyaspor ile Kasımpaşa 30. randevuda
        Büyükelçi Egemen Bağış, NEÜ'de Türk dış politikasını değerlendirdi
        Büyükelçi Egemen Bağış, NEÜ'de Türk dış politikasını değerlendirdi
        Bakan Çiftçi, teravih namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okudu
        Bakan Çiftçi, teravih namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okudu
        Konya'da 3 katlı apartmanın çatısında yangın paniği
        Konya'da 3 katlı apartmanın çatısında yangın paniği