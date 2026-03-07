Canlı
        Konya Haberleri

        Konya'da bir kadın bıçaklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 20:51
        Konya'da bir kadın bıçaklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

        Kazancı Mahallesi 90315. Sokak'taki bir apartman dairesinde K.T. ile erkek arkadaşı A.B. arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında A.B, K.T'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Şüpheli A.B. ise suç aletiyle gözaltına alındı.



