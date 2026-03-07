Konya'da bir kadın bıçaklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Kazancı Mahallesi 90315. Sokak'taki bir apartman dairesinde K.T. ile erkek arkadaşı A.B. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında A.B, K.T'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şüpheli A.B. ise suç aletiyle gözaltına alındı.
