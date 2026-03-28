Seydişehir'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.
Seydişehir Belediyesi tarafından Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Antalya Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen konser vatandaşlardan ilgi gördü.
Konsere katılanlar, seslendirilen türkülere eşlik etti.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Türk Halk Müziği'nin bu coğrafyanın ayrılmaz bir kültürü olduğunu belirterek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğretim görevlilerine teşekkür etti.
