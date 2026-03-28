        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde kaymakamlık, belediye, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 16:23 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde kaymakamlık, belediye, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

        Çiftçi, ilçede ziyaret ettiği Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Kaymakamlıkta kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Çiftçi, Hükümet Caddesi'nde esnafı gezdi, fotoğraf çektirdi.

        Çiftçi, daha sonra gittiği Çumra Belediyesi'nde, çocukluk ve gençlik yıllarının ilçede geçtiğini söyledi.

        Çumra'nın hayatındaki yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Çiftçi, doğduğu, büyüdüğü ilçede kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

        Çiftçi, 11 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı görevine başladığını anımsatarak, "Çünkü bu zor ve meşakkatli bir görev. Hepinizin hayırlı dualarını bekliyorum. Elimizden geldiği kadar çalışıp gayret edeceğiz. Çumralı hemşerilerimizin, aziz milletimizin duasıyla, Cenabıhak'ın da yardımıyla inşallah bu kutsal ve ulvi görevin altından da kalkacağız." diye konuştu.

        İlçenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri yakından takip edeceğini dile getiren Çiftçi, uzun süredir beklenen Hükümet Konağı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı.

        Çiftçi, ilçede vatandaşların taleplerini daha hızlı iletebilmesi için bir danışman görevlendirdiğini söyledi.

        Bakan Çiftçi, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.

        Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız ve Hasan Ekici, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları

