        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Denetimler sırasında durdurulan bir otomobilin sürücüsünün yapılan alkol testinde 0,62 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü statüsünde olan kişinin ayrıca ehliyetini de yanında bulundurmadığı anlaşıldı. Bu durum üzerine, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek cezai işlem uygulandı. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ehliyetini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 lira olmak üzere toplamda 27 bin 719 lira para cezası kesildi.

        Kasksız motosiklet sürücüleri ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletliler, Kent Güvenlik Sistemi Kameraları (KGYS) tarafından takip edildi. Mahalle aralarında izlerini kaybettirmeye çalışan motosikletlilerden biri, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanma korkusuyla motosikletini yol kenarına park edip yaya olarak kaçtı.

        Plaka üzerinden yapılan incelemede, motosiklet sürücüsüne ve sahibine farklı trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 90 bin lira para cezası uygulandı.


        - Beyşehir'deki yangınlar paniğe yol açtı

        Beyşehir ilçesinde aynı gün farklı noktalarda yangın çıktı.

        İlçe merkezinde iki ayrı adreste meydana gelen yangınlar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangınlardan birinin mutfakta ocakta unutulan bir kaptan, diğerinin ise çamaşır makinesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyısında sazlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı

        Derebucak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Kenan Almaz seçildi
        Derebucak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Kenan Almaz seçildi
        Konya'da kaligrafi sergisi açıldı
        Konya'da kaligrafi sergisi açıldı
        Çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı
        Çatıdaki güneş enerjisi panellerini çalan 2 kişi yakalandı
        Başkan Altay: "Genç Seyyah projemizle bu yıl 25 bin 920 öğrencimizi daha İs...
        Başkan Altay: "Genç Seyyah projemizle bu yıl 25 bin 920 öğrencimizi daha İs...
        Konya'da güneş enerji sistemlerini çalan biri hükümlü iki hırsızlık şüpheli...
        Konya'da güneş enerji sistemlerini çalan biri hükümlü iki hırsızlık şüpheli...
        Karapınar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Karapınar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı