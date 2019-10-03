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Konya'da 1 milyon metrekarelik alana modern hayvan barınağı

DHA

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi'nce 1 milyon metrekarelik alan üzerine yaptırılan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi modern görünümüyle dikkat çekiyor. İçerisinde hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları bulunan kedi ve köpeklerin barınacağı merkez 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip. Merkezde ayrıca, 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil müdahale ekibi de bulunuyor.

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi'nce 1 milyon metrekarelik alan üzerine yaptırılan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi modern görünümüyle dikkat çekiyor. İçerisinde hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları bulunan kedi ve köpeklerin barınacağı merkez 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip. Merkezde ayrıca, 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil müdahale ekibi de bulunuyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni basına tanıttı. 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip merkezde hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, yem depoları, idari bina, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanı bulunuyor. Merkezde ayrıca yaralı hayvanlar için oluşturulan acil müdahale ekibi de 24 saat boyunca ambulans eşliğinde hizmet verecek.  
'PİKNİK ALANI GİBİ'
Altay, 1 milyon metrekare alana yapılan merkezin piknik alanı gibi yeşil ve Türkiye´nin en modern, en büyük hayvan barınağı olduğunu kaydetti. Merkezi her gün onlarca öğrencinin ziyaret ettiğini belirten Altay, ''Sadece bu hafta 30 okulumuz burayı ziyaret edecek. Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla iletişim kurdurarak hayvanların sahiplenmelerini sağlamak' 'dedi. Barınaktaki hastanede her türlü cerrahi acil müdahalenin yapılabildiğini ifade eden Altay, ''Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil müdahale ekibimiz var. Hayvanların bir kaza geçirmeleri durumunda ekiplerimiz onları buradaki hayvan hastanemize getirip bakımlarını gerçekleştiriyor'' diye konuştu. 
GÖNÜLLÜ HAYVAN DOSTU PROJESİ
Altay, 'Gönüllü Hayvan Dostu Projesi' sayesinde özellikle kırsal bölgelerde 3 binden fazla köpeği hayvanseverlerle buluşturduklarını ve bakım karşılığında sahiplenen kişilere de ücret ödediklerini söyledi. Atık malzemelerden mama üretmek içinde proje geliştirdiklerini de belirten Altay, ''Özellikle, atıktan mama üreten tesisler kurmak için çalışıyoruz. Ayrıca, insanımızın plastik atık ürünleri attığında hayvanlar için mama veren makineleri hayata geçiriyoruz. Yine kış aylarında hayvanların özellikle kar yağdığında aç kalmaması için hayvan besleme ünitelerini ilçe belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. İnşallah şehir hayatında insanların ve hayvanların birlikte daha güzel yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz'' dedi. 
    

KONYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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