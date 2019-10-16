Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

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Konya’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen şahısların adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 970 adet ecstasy hap, 2.4 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KONYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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