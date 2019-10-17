Beyşehir Gölü’ne 1 milyar 325 milyon metreküp su takviyesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’ndan Beyşehir Gölü’ne 2019 yılında 150 milyon metreküp, toplamda ise 1 milyar 325 milyon metreküp su takviyesi yapıldı.

Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü 1993 yılından bu yana Milli Park statüsünde bulunuyor. Bölge insanı ve bölge ekonomisi için önemli olduğu kadar doğal yaşam için de son derece önemli olan Beyşehir Gölü Milli Park alanında 545 bitki türü, 163 kuş türü ve 16 balık türü yaşıyor. Beyşehir Gölü aynı zamanda, Konya Ovası Sulaması Projesinin (KOP) en önemli su kaynaklarından biri konumunda bulunuyor. Konya’nın, ülkenin tahıl ambarı olarak zihinlere yerleşmesi ve tarımda önde gelen bir şehir olmasında bu sulama projelerinin önemi ön plana çıkıyor.



11 yılda 1 milyar 325 milyon metreküp su takviyesi

Kurak yıllarda Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin minimum işletme kotuna kadar düşmesi nedeniyle, DSİ Genel Müdürlüğünce Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı inşa edilerek, Gembos Havzasının Akdeniz’e boşalan sularının bir kısmı bu barajda depolandı ve oradan da Beyşehir Gölüne aktarılmaya başlandı. Proje ile hem sulamaların eksik suyunun karşılanması hem de Beyşehir Gölü ile gölün ev sahipliği yaptığı doğal yaşamın desteklenmesi amaçlandı. 2008 yılında işletmeye alınan Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı bugüne kadar 1 milyar 325 milyon metreküp suyu Beyşehir Gölü’ne ulaştırdı. 2019 yılı sulama sezonunda ise Konya Ovası sulamaları için Beyşehir Gölü’nden çekilen su miktarı 118 milyon metreküp iken, 20182019 su yılında göle verilen su miktarı 150 milyon metreküpe ulaştı. Yani sulama için gölden çekilenden daha fazla su göle verilmiş oldu.



“Beyşehir Gölü’ne de özel önem veriyoruz”

KOP’un, Türkiye’nin en büyük ikinci sulama projesi olduğunu, 100 yıllık bir geçmişe sahip olan projeyi daha çok geliştirdiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu projeleri hayata geçirirken su kaynaklarımızın daha iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü’ne de özel önem veriyoruz. Bu sene Konya Ovası Sulaması için Beyşehir Gölünden çektiğimiz sudan daha fazla suyu Gembos Derivasyonu ile Beyşehir Gölü’ne aktarmış olduk. Projelerimizin amacına ulaşıyor olduğunu görmek bize mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

Yurt genelinde borulu şebeke sulamalarının yaygınlaştırıldığını, su tasarrufunun yanı sıra tarım üretiminde verimliliğin yükseltildiğini ve sürdürülebilir çevre ve su yönetimi programı izlendiğini dile getiren Aydın, DSİ olarak Türkiye tarımına ve çiftçisine güç katarken, su kaynaklarına sahip çıkmaya da devam edeceklerini söyledi.

KONYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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