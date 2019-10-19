Konya\u2019n\u0131n H\u00fcy\u00fck il\u00e7esinde, 19 Ekim Muhtarlar G\u00fcn\u00fc kapsam\u0131nda d\u00fczenlenen etkinlikte Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet \u00c7i\u011fdem, muhtarlarla bir araya geldi. H\u00fcy\u00fck il\u00e7esinde g\u00f6rev yapan muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla Atat\u00fcrk An\u0131t\u0131na \u00e7elenk b\u0131rakt\u0131. An\u0131t meydan\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00e7elenk sunma program\u0131 sayg\u0131 duru\u015funda bulunulmas\u0131 ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131n\u0131n okunmas\u0131yla ba\u015flad\u0131. H\u00fcy\u00fck Muhtarlar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman \u0130lkay Ceylan\u2019\u0131n Atat\u00fcrk An\u0131t\u0131 na \u00e7elenk sundu. G\u00fcn\u00fcn anlam ve \u00f6nemine ili\u015fkin konu\u015fma yapan Ba\u015fkan Ceylan, muhtarl\u0131\u011f\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu ve bug\u00fcn\u00fcn Muhtarlar G\u00fcn\u00fc olarak kutlanmas\u0131nda eme\u011fi ge\u00e7en herkese te\u015fekk\u00fcr etti. Buradaki t\u00f6renin sona ermesinin ard\u0131ndan H\u00fcy\u00fck Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet \u00c7i\u011fdem il\u00e7ede g\u00f6rev yapan muhtarlarla yemekte bir araya geldi. Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00c7i\u011fdem buradaki konu\u015fmas\u0131nda, Belediye olarak muhtarlarla birlikte il\u00e7eye ve mahallelere hizmet g\u00f6t\u00fcrmenin gayret ve \u00e7abas\u0131 i\u00e7erisinde olduklar\u0131n\u0131, bundan sonra da sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc noktas\u0131nda hep birlikte, birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde hareket etmeye devam edece\u011fiz dedi. Ba\u015fkan \u00c7i\u011fdem g\u00fcn\u00fcn an\u0131s\u0131na t\u00fcm muhtarlara \u00e7e\u015fitli hediye verdi.