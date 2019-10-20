Soğuk hava eklem ağrılarını tetikliyor Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Yanartaş: “Eklem ağrıları soğuk havalarda ve kış aylarında artıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soğuk hava eklem ağrılarını tetikliyor Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Yanartaş: “Eklem ağrıları soğuk ...

İHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda ve kış aylarında arttığını söyledi.

Soğuk hava eklem ağrılarını tetikliyor Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Yanartaş: “Eklem ağrıları soğuk havalarda ve kış aylarında artıyor”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda ve kış aylarında arttığını söyledi.
Pek çok kişinin mustarip olduğu eklem ağrıları, soğuk ve yağışlı havalarda en büyük sağlık sorunlarından biri haline geliyor. Eklem ve kas romatizması gibi hastalıkları olan hastalar ise hava değişikliklerine daha duyarlı oluyor. Eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda arttığını kaydeden Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, “Romatizmal hastalıklar genellikle ikiye ayrılır, iltihaplı ve iltihapsız romatizmalar olarak. İkisinde de soğukla artan ağrılar görülmektedir. Bu ağrıların sebebi hastalığın ilerlemesinden kaynaklı değildir. Ağrıların sebebi daha çok soğukla artan kas spazmı, eklemlerin reseptörlerinin soğuğa karşı daha duyarlı hale gelmesidir. İltihapsız romatizma da kasların kasılmasıyla artan bir takım nedenlerden kaynaklanmaktadır” dedi.

“Genellikle egzersiz öneriyoruz”
Ilık ortam ve egzersizlerin önemli olduğunu belirten Dr. Yanartaş, alınması gereken tedbirleri anlattı. Genellikle egzersiz önerdiklerini aktaran Yanartaş, “Bunlar yürüyüş olabilir. Tabii ki uygun ortamlarda olmalı. Soğuk havalarda yürüyüş değil de daha çok ılık ortamlarda yürüyüş egzersizi ve yüzmeyi öneriyoruz. Bunlar haftanın en az 34 günü yapılması gereken şeyler. Tabii hastanın yanında eşlik eden sorunu varsa örneğin bir diz sorunu varsa yürüyüş yerine daha çok yüzmeyi öneririz, diz ve kalça problemi varsa. Germe egzersizlerini içeren plates, tai chi, yoga gibi egzersizleri eklemesini öneriyoruz hastalarımıza. Germe egzersizlerinin bulunduğu bu tarz sporlar da oldukça soğuk havalarla artan ağrılarda etkilidir. Bunun yanı sıra ortamın ısısını çok iyi ayarlamak gerekir. Çünkü romatizmal ağrılar çok sıcak ve çok soğukla artabilir. Bunun için genellikle hastalara ılık ortam öneriyoruz” diye konuştu.

"Eklemlerde ağrı olduğunda hafife almayın"
Romatizmal hastalıkların genel olarak kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkeklerde de görülen çeşitleri bulunduğunu ifade eden Dr. Yanartaş, “Romatizmal hastalıklar, herhangi bir yaş sınırlaması olmamakla beraber çocukluk çağından itibaren görülmeye başlar. Bazı romatizmal hastalıklar genel ağrı, ateş yükselmesi, bazen boğaz ağrısı şeklinde seyredip kendini maskeler. Bunların tanısı daha geç konulur ve bunlar daha çok iç organları etkiler. Bunun için eklemlerde ağrı olduğunda bunu hafife almayıp mutlaka bir uzman hekimle görüşülmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
Özellikle geceleri artan ve hastayı uyandıran ağrı türlerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, “Bunlar ciddiye alınıp mutlaka hekimle görüşülmesi gereken ağrı türleridir. Sabah kalkınca ilk ağrıyla ve tutuklukla uyanıyorsa hastalarımız yine bir romatizma belirtisi olabilir, mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir. Bunlar sıradan ağrılar değildir. Özellikle ağrılar hareketle azalıyorsa, sabah tutukluğu varsa, gece uyandırıyorsa ve klasik ağrı kesicilere cevap vermiyor ve giderek şiddeti artıyorsa mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir” dedi.

KONYA

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklara umut olmaya devam ediyor 
YEREL HABERLER Çocuklara umut olmaya devam ediyor 
Konya'da uyuşturucu madde operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu madde operasyonu: 16 gözaltı
Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası
YEREL HABERLER Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası
Eşini ve baldızını bıçaklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini ve baldızını bıçaklayan zanlı tutuklandı
7. Konya Kitap Günleri başladı
YEREL HABERLER 7. Konya Kitap Günleri başladı
Akşehir’de muhtarlara dizüstü bilgisayar verildi
YEREL HABERLER Akşehir’de muhtarlara dizüstü bilgisayar verildi
Konya Kitap Günleri açıldı
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri açıldı
Başkan Çiğdem: "Muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem: "Muhtarlarımızla birlikte hizmet ...
Başkan Oprukçu: “Birlikte çözüm üretecek ve birlikte çare olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Birlikte çözüm üretecek ve birlikte ...
Konyaspor, şut ve gol çalıştı
YEREL HABERLER Konyaspor, şut ve gol çalıştı
Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı
Kulu'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kulu'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Kulu Kaymakamı Budan Muhtarlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Kulu Kaymakamı Budan Muhtarlar Günü’nü kutladı
Sonbahar huzursuzluğuna karşı “Terapi Çayı”
YEREL HABERLER Sonbahar huzursuzluğuna karşı “Terapi Çayı”
Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
YEREL HABERLER Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı ...
MEDAŞ, KONİF'de yerini aldı
YEREL HABERLER MEDAŞ, KONİF'de yerini aldı
Levan Shengelia: “Kazanmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Levan Shengelia: “Kazanmak istiyoruz”
Akşehir’de soğuk hava deposu ihtiyaç tespiti istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de soğuk hava deposu ihtiyaç tespiti istişare ...
Savunma Sanayii Konya Buluşması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Konya Buluşması gerçekleştirildi
Levan Shengelia: Malatya maçından galip gelmek istiyoruz
YEREL HABERLER Levan Shengelia: Malatya maçından galip gelmek ...
Başkan Pekyatırmacı: “Milletimizin duası ordumuzun mücadelesi tüm dünyaya gerekli mesajı vermiştir”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Milletimizin duası ordumuzun ...
Başkan Kavuş: “Muhtarlarımız, bu büyük millete hizmet yolculuğunun ilk adımı demokrasimizin ilk basamağıdır”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Muhtarlarımız, bu büyük millete hizmet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X