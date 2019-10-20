Konya'da tüfekli-bıçaklı kavga: 6 yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan tüfekli, bıçaklı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Kiremit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, önceden husumetli olan iki grup arasında kavga çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerinde adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.T. ve M.R. ile her iki taraftan kişilerin karıştığı kavgada bıçak ve tüfekler kullanıldı. Tüfekten çıkan saçmalar ve bıçakla yaralanan Y.T. ve M.R. ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:35

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