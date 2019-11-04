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Konya'da metro projesinin detayları konuşuldu

İHA

Konya tarihinin en büyük yatırımı olacak olan metro projesinin detayları düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Konya'da metro projesinin detayları konuşuldu

Konya tarihinin en büyük yatırımı olacak olan metro projesinin detayları düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Konya yatırımları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümüne değindi. 17 yıl önce 3 Kasım’da AK Parti’nin iktidara yürüdüğünü belirten Angı, “Ülkemizin yaşadığı onca sorun AK Parti ile birlikte büyük bir umuda dönüştü. Konya, 2002 seçimlerinde de yüzde 55 oy oranı ile AK Parti’ye en büyük destek veren illerin başında yer almıştı. O günden bugüne Konya bu desteğini arttırarak devam ettirdi. O sebeple tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti ile tüm Türkiye’nin olduğu gibi Konya’nın da büyük bir aşama kaydettiğine değinen Angı, “17 yılda ülkemiz pek çok ilkleri yaşayarak büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Milletin iktidar olduğu bir döneme girildi. 2002 yılından bu yana Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Konya’da da en küçük projelerimizden en büyük projelerimize kadar adım adım ilerledik. Bu dönemde pek çok hayalimiz gerçekleşti. Tüm bu projelerle Konyamız daha yaşanabilir bir kent haline geldi” diye konuştu.

“Metro bu güne kadar Konya’ya kazandırılan en yük yatırım olacak”
Konya metrosunun detayları hakkında bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Bugüne kadar Konya tarihinin en büyük yatırımlarından birisinin daha şehrimize, hemşehrilerimze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz Cuma Konya metromuzun imza törenini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Konya metrosu bugüne kadar Konyamıza kazandırılan en büyük yatırım olacaktır. En kısa sürede temelini atarak çalışmalarına başlayacağımız metromuzu 4 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Metronun ilk etabı, Köyceğiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsünden başlayıp, Meram Tıp Fakültesi, Beyşehir yolu, Eski Sanayi, Yeni Gar İstasyonu, Fetih Caddesi, Ahmet Özcan Caddesi, Çeçenistan Caddesi ve Meram Belediyesinde tamamlanacak 21,1 kilometrelik ihale ve sözleşmesi gerçekleştirildi. Toplam 22 duraktan oluşacak metromuzda 35 dakikada bir seferin tamamlanması planlanıyor. Planlanan sefer aralığı 4 dakika ile 2.72 dakika arasında gerçekleşecek. Böylece Meram ve Selçuklu arasında vatandaşlarımız kolay bir ulaşım imkanına sahip olacaklar. İnşallah ikinci etabın tamamlanması ile birlikte Konya çok önemli bir merhale kat etmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Konya demiryolu taşımacılığında hep öncü oldu”
Konya’nın geçmişten günümüze demiryolu taşımacılığında hep öncü bir şehir olduğunun altını çizen Altay, “ 8990’lı yıllarda Konya raylı sistemi kullanan ilk illerden oldu. Sonrasında eklenen ilave hatlarla birlikte Konya şu anda raylı sistemde çok önemli bir yolcu kapasitesine sahip oldu. Konya Ankara YHT hattı ile şehrimiz Türkiye’de ilk hızlı treni kullanan illerden oldu. Anadolu’da da bakanlığımızın üstendiği ilk metrolardan birisi de şehrimizde gerçekleşmiş oluyor. Burada şehrimiz adına önemli bir kazanç da 2015’te yapılan protokole 2019 yılında yapılan ekleme ile taşıt alımlarının bakanlık tarafından üstlenmesi ile gerçekleşti. İlk protokolde bu yükümlülük Büyükşehir Belediyemize aitti” şeklinde konuştu.
Konya metrosunun önemine değinen Altay, “Konya metrosunun şehrimiz için tarihi olması sadece yatırım bedelinden kaynaklanmıyor. Şehirlerin rekabeti günümüzde ülke rekabetlerinin önüne geçti. Artık şehirler birbirleriyle yarışıyor. Şehirler için en önemli kriter de toplu taşıma ağının niteliği, sınıfı ve yolcu kapasitesidir. Konya’da bu manada metrosu olan şehirler kategorisine girmiş olacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 190 milyon euro. Yurt dışı kredisi ile gerçekleştirilecek yedi buçuk milyarlık bir yatırım. Firma ile görüşmelere başladık inşallah en kısa sürede şantiye yerinin tespiti ile şantiye kurulum aşamasına başlanacak ve en kısa sürede temel atma törenini gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

“AK Parti ilklerin ve enlerin partisidir”
Basın toplantısında söz alan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, 17 yıllık AK Parti iktidarlarına atıfta bulunarak AK Parti’nin ilklerin ve enlerin partisi olduğunu dile getirdi. AK Parti’nin en büyük özelliğinin Cumhurbaşkanının öncülüğünde vesayetin son bulması olduğunu aktaran Sorgun, “AK Parti iktidarlarında bugüne kadar pek çok şey yapıldı ancak kanaatimce en önemlisi bu millete özgüven aşılaması ve bir meşruiyet krizi yaşamamasıdır. Milletimiz de bunun karşılığını her seçimde vermiştir” şeklinde konuştu.
Basın toplantısına, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Halil Etyemez, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Başkan Yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

KONYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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