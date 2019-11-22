Konya’da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirDerebucak Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesinden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ali A. (74) yönetimindeki 34 LN 0523 plakalı otomobil, bölünmüş yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, tarlaya devrilerek taklalar atan araç sürücüsü ve araçtaki N.A, H.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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