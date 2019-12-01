“Selçuklu’dan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Selçuklu’dan İzler” Plastik Sanatlar Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, “Bugün burada ‘Kültür Varlıklarının Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu’ ana temalı bir panelimiz olacak. Ve bu panele; Selçuk Üniversitesinden, Hacettepe Üniversitesinden, Başkent Üniversitesinden çok değerli hocalarımız katılacaktır. Tabii Selçuklu ve Konya konulu olduğu için sergimizde ‘Selçukludan İzler’ başlığı adı altında açıldı. Bu konuda proje koordinatörü Siret Uyanık’ın bize çok büyük destekleri oldu. Düzenleme Kurulu adına Siret Uyanık’a teşekkür ederim. Sergimizin açılışının hayırlı olmasını diler, bütün katılımcılara geldikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran ve Siret Uyanık’ın yaptığı “Selçukludan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi, kurdele kesimiyle ziyaretçilere açıldı. “Selçukludan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi, 29 Kasım6 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen programa; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zühal Türktaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, panelistler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.