Tedavi için hastaneye kaldırılan mahkum firar etti

KONYA E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan mahkûm Murat D., tedavi için getirildiği hastaneden firar etti.

Olay, gece saatlerinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık suçundan tutuklanan ve 5 yıl hapis cezası bulunan Murat D., cezaevi personeline kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Murat D. cezaevindeki muayenesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat D., gözlem altındayken bir süre sonra hastaneden firar etti. Jandarma personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Murat D.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.