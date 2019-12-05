Seyir halinde kendini vurdu, otomobili kaymakamın aracına çarptı

Konya’nın Emirgazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon başında kendini vurarak intihar girişiminde bulunurken, kontrolden çıkan otomobil kaymakamın makam aracına çarptı.

Kaza, Konya'nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklar Mahallesi istikametine otomobiliyle seyir halinde olan A.K., direksiyon başında silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada otomobil kontrolden çıkarak olay yerinden geçen Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş’ın da içinde bulunduğu makam aracına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde kendini vuran sürücü A.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada Kaymakam Demirtaş, şoförü Ş.Y. ve koruma polisi Y.Y. kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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