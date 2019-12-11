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Karatay Belediyesinden “Vefa” temalı fotoğraf yarışması

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya ve Karatay'ın sahip olduğu eşsiz değerlerini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa" ana temalı bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

Karatay Belediyesinden “Vefa” temalı fotoğraf yarışması

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya ve Karatay’ın sahip olduğu eşsiz değerlerini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla “Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa” ana temalı bir fotoğraf yarışması düzenliyor.
Hazreti Mevlana‘nın 746. Vuslat Yıldönümü anısına düzenlenen yarışma için başvurular başladı. 31 Aralık’a kadar devam edecek yarışmaya başvurular yarisma.karatay.bel.tr adresinden yapılıyor.

“Yüzlerce yıllık bu kıymetli ‘vefa’ya sadık kalma çabasındayız”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; düşünceleri, eserleri, öğretileri ve ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrüyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Hazreti Mevlana’yı ve Mevlana diyarı Karatay’ı geleceğe taşıma gayretinde olduklarını belirtti. Söz konusu yarışmanın da bu amacı taşıdığını kaydeden Başkan Hasan Kılca, “Türkİslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddini Rumi; hem ilmi, hem de aşk ve heyecanıyla düşünce ve gönül dünyamıza aşkınlık ufkunun sesisoluğu olmuş, asırlarca düşünce ve aşk vadisinde rehberlik yapmış mümtaz bir kişiliktir. Mevlana dostları, yüzyıllardır olduğu gibi bu yıl da Konyamızda buluşarak Mevlana Celaleddini Rumi’yi anıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu kapsamda bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. İnanıyoruz ki fotoğraf sanatçılarımız, bu işe gönül vermiş vatandaşlarımız ve Hazreti Mevlana dostlarımız; Mevlana Türbesi’nin keşfedilmeyi bekleyen açılarını, bilinen açılarının tüm hallerini, Mevlevilikte gönüllerin aşkla dolup taştığı Sema törenlerinde aşkın vücut bulmuş en güzel görüntülerini, şehrin atmosferini yansıtacak kareleri ve Hz. Şemsi Tebrizi gibi Karatay ilçemizin manevi yönünü yansıtan değerleri ile tarihi alanların gönüllere dokunan tüm açılarını en iyi şekilde yansıtacaklardır. Ben bu vesileyle tüm fotoğraf tutkunlarını, sanatçılarımızı, Karatay ve Hazreti Mevlana dostlarını Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü anısına düzenlediğimiz yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 31 Aralık
Öte yandan yarışmaya katılan eserler, Fotoğrafçı Reha Bilir, Mustafa Binol’un yanı sıra Fotoğraf Sanatçısı Erkan Mumcu, Anadolu Ajansı fotoğrafçılarından Orhan Şeref Akkanat ile Abdullah Coşkun ve Kerim Arı gibi fotoğrafçılık alanında uzman isimlerden oluşan isimler tarafından değerlendirilecek.
31 Aralık 2019 Salı mesai bitimine kadar başvuruların alınacağı fotoğraf yarışmasının seçici kurulu ise 6 Ocak Pazartesi günü toplanacak. 13 Ocak Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Dereceye girecek fotoğraflara verilecek ödüller
Karatay Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana‘nın 746. Vuslat Yıldönümü anısına düzenlediği “Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa Vakti” ana temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenleri de önemli ödüller bekliyor. Buna göre birinci olan yarışmacıya 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL verilecek. Dereceye girecek 5 adet mansiyon eserin her birine 500 TL ödül verileceği yarışmada sergilemeye layık görülen 60 eser için ise eser başına 150 TL ödül verilecek.

KONYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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