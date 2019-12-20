Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız"

İHA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri demokrasi ve adalete dayalı olarak yükselecek. Bu konuda gençlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri demokrasi ve adalete dayalı olarak yükselecek. Bu konuda gençlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız" dedi.
Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesinin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlediği “Gençlik Tarihiyle Buluşuyor” programı belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ‘Tarih ve Gençlik’ konulu bir konferans verdi. Kur’anı Kerim’de en çok zikredilen kavramın ‘Adalet’ olduğunu kaydeden Malkoç, Türk medeniyetinin insan haysiyeti ve onuru ile adalete dayandığını dile getirdi.

“Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var”
Nüfusu 85 milyona dayanan Türkiye’de şu an da 207 üniversite ile 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğuna dikkat çeken Malkoç, bunun çok büyük bir güç olduğunu aktardı. Tüm mazlum milletlerin gözünün Türkiye’de olduğunu belirten Malkoç, “Ülkemiz son yıllarda çok önemli mesafeler aldı ve tüm mazlumların umudu oldu. Türkiye yeniden tarihiyle buluştu ve medeniyetiyle kucaklaştı. Gençler, biz Selçuklu’yu Osmanlı’yı bilmeden, Alparslan’ı, Fatih’i, Yavuz’u bilmeden amaçlarımıza ulaşamayız. Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri demokrasi ve adalete dayalı olarak yükselecek. Bu konuda gençlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Toplantının açılışında konuşan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nu ilçelerinde görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Kale, “Şüphesiz bizler şanlı bir geçmişin, övgüye değer bir tarihin mirasçılarıyız. Gençlerimizin de bu mirasa sahip çıkarak, mukaddes değerlerin ve milli hedeflerin yılmaz birer takipçisi olmasını arzuluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlerken köklerimizden aldığımız güçle en çok da gençlerimize güveniyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu da Şeref Malkoç’u Cihanbeyli’de görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkmenoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un öğütlerinin gençler için yol gösterici olacağını ifade etti. Ardından İlçe Kaymakamı Mustafa Kutlu da bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Konferansın sonunda Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a hediye takdim etti.

KONYA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir’de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı
YEREL HABERLER Beyşehir’de kadına yönelik şiddet konusu ele alındı
KTO Karataylı mühendis adayları baretlerini taktı
YEREL HABERLER KTO Karataylı mühendis adayları baretlerini taktı
Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Konya'da sis yaşamı felç etti
YEREL HABERLER Konya'da sis yaşamı felç etti
Konya SMMMO’da seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da seminer düzenlendi
Karatay Zabıta’dan Yerli Malı Haftasında öğrencilere meyve
YEREL HABERLER Karatay Zabıta’dan Yerli Malı Haftasında öğrencilere ...
Hüyük çevre yolu bölünmüş yol oluyor
YEREL HABERLER Hüyük çevre yolu bölünmüş yol oluyor
Konya’da yangın, 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Konya’da yangın, 3 kişi dumandan etkilendi
Motor ve şasi numarası değiştirilmiş 1 milyon liralık otomobiller ele geçirildi
YEREL HABERLER Motor ve şasi numarası değiştirilmiş 1 milyon liralık ...
Konya’da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 ...
Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı
Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza
YEREL HABERLER Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza
Başkan Çiğdem: “Hüyük için ardımızda güzel eserler bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem: “Hüyük için ardımızda güzel eserler ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mehmet Şahin: “İsrail gaz gibidir, fırsat buldukça yayılır”
YEREL HABERLER Mehmet Şahin: “İsrail gaz gibidir, fırsat buldukça ...
Meram’a yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılıyor
YEREL HABERLER Meram’a yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ...
Hüyük’teki DSİ yatırımları
YEREL HABERLER Hüyük’teki DSİ yatırımları
"GreenMetric 2019" endeksinde KTO Karatay Üniversitesi dünya sıralamasında yerini aldı
YEREL HABERLER "GreenMetric 2019" endeksinde KTO Karatay ...
Milletvekili Esin Kara: “Ara eleman sorunu çözülmeli”
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara: “Ara eleman sorunu çözülmeli”
Konya'da yoğun sis etkili oldu, uçak seferleri yapılamadı
YEREL HABERLER Konya'da yoğun sis etkili oldu, uçak seferleri ...
2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: ”Müslüman ülkelerin elit sporcuları arasında kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirmek öncelikli arzumuzdur“ “Spor, insanlığın ortak dillerinden biridir”
YEREL HABERLER 2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da Gençlik ve ...
Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık
YEREL HABERLER Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X