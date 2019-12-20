Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri demokrasi ve adalete dayalı olarak yükselecek. Bu konuda gençlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız" dedi.

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesinin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlediği “Gençlik Tarihiyle Buluşuyor” programı belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ‘Tarih ve Gençlik’ konulu bir konferans verdi. Kur’anı Kerim’de en çok zikredilen kavramın ‘Adalet’ olduğunu kaydeden Malkoç, Türk medeniyetinin insan haysiyeti ve onuru ile adalete dayandığını dile getirdi.



“Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var”

Nüfusu 85 milyona dayanan Türkiye’de şu an da 207 üniversite ile 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğuna dikkat çeken Malkoç, bunun çok büyük bir güç olduğunu aktardı. Tüm mazlum milletlerin gözünün Türkiye’de olduğunu belirten Malkoç, “Ülkemiz son yıllarda çok önemli mesafeler aldı ve tüm mazlumların umudu oldu. Türkiye yeniden tarihiyle buluştu ve medeniyetiyle kucaklaştı. Gençler, biz Selçuklu’yu Osmanlı’yı bilmeden, Alparslan’ı, Fatih’i, Yavuz’u bilmeden amaçlarımıza ulaşamayız. Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri demokrasi ve adalete dayalı olarak yükselecek. Bu konuda gençlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantının açılışında konuşan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nu ilçelerinde görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Kale, “Şüphesiz bizler şanlı bir geçmişin, övgüye değer bir tarihin mirasçılarıyız. Gençlerimizin de bu mirasa sahip çıkarak, mukaddes değerlerin ve milli hedeflerin yılmaz birer takipçisi olmasını arzuluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlerken köklerimizden aldığımız güçle en çok da gençlerimize güveniyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu da Şeref Malkoç’u Cihanbeyli’de görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkmenoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un öğütlerinin gençler için yol gösterici olacağını ifade etti. Ardından İlçe Kaymakamı Mustafa Kutlu da bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konferansın sonunda Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a hediye takdim etti.

KONYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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