Sarayönü MYO’da modernize edilen kütüphane açıldı

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulunda (MYO) modernize edilen kütüphane, düzenlenen programla açıldı.

Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO’da “Kütüphaneme Sahip Çıkıyorum” etkinliği ile modernizasyonu ve yeniden düzenlemesi yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sarayönü MYO Müdürü Prof. Dr. Nuh Boyraz, “Bugün burada daha önceden mevcut olan ve yetersiz kalan kütüphanemizin biraz daha genişleterek fiziki olarak imkanlarını geliştirerek aynı zamanda da alt yapısını modernize ederek yeniden hizmete sunmanın gururunu yaşamaktayız. Kütüphanemiz eskiden oldukça yetersizdi, fakat mutlaka bir şekilde iyileştirilmesi günümüzün teknolojik koşullarına göre yapılanması gerekiyordu. Bunun için sağ olsun arkadaşlarımızla, müdür yardımcılarımızla burada elini taşın altına koyarak ‘Burada iyi bir iş yapalım’ dediler. Biz de kendilerine destek çıktık. Maddi olarak belli bir külfeti de vardı tabii kurumların biliyorsunuz ki bütçe olarak kısıtlı olduğu zamanda 2530 bin lira gibi maddi bir külfetin kurum tarafından kaldırılamayacağı da malumdur. Değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla da burada en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün burada çok faydalı bir işin ortaya çıktığını görüyoruz. Umarım bu faydalı işin öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından faydalı bir şekilde kullanılır. Onlara nezih bir ortam sunmanın mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ise, “Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum, kütüphane demek medeniyet demek yüksekokulumuzun, öğrencilerimizin, öğretim görevlilerimizin istifadesine sunulacak bu kitapların hem ilçemize hem ülkemize hayırlar sunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılış programı, hayırseverlere ve katılımcılara plaket takdim edilmesinin ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Sarayönü MYO’da gerçekleştirilen açılışa, Sarayönü Kaymakamı Abdulkadir Okay, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, Sarayönü MYO Müdürü Prof. Dr. Nuh Boyraz, İlçe Emniyet Amiri Hasan Korkmaz, MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Yasemin Karyeyen, Dr. Öğr. Üy. Muhammed Kamil Öden, hayırsever; Sarayönü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet İnanır, Yılmaz Ayaslı, Veysel Ülker, Mustafa Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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