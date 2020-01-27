Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı

İHA

Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı

Konya'da '1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci' projesi kapsamında, Konyaspor Galatasaray maçını izlemeye gelen taraftarlardan çok sayıda kitap toplandı.
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci’ projesi kapsamında, KonyasporGalatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu girişinde kitap toplama etkinliği düzenlendi. Günler öncesinden Konya protokolünün sosyal medya ve kitle iletişim araçlarından yaptığı çağrılara kayıtsız kalmayan 7’den 70’e yüzlerce taraftar maç öncesi yanında getirdikleri kitapları, kurulan stantlardaki yetkililere teslim etti. Çok sayıda kitabın toplandığı projede kitapların belirlenen bölgelerdeki kütüphanesi olmayan okullara ulaştırılması, oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

KONYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu’da yarıyıl tatilinde çocuklar kütüphanelere akın etti
YEREL HABERLER Selçuklu’da yarıyıl tatilinde çocuklar kütüphanelere ...
KTO’dan deprem bölgesine yardım tırı
YEREL HABERLER KTO’dan deprem bölgesine yardım tırı
Başkan Altay deprem bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay deprem bölgesini ziyaret etti
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu
Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu ...
Aykut Kocaman: “Bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil”
YEREL HABERLER Aykut Kocaman: “Bu işgüzarlığı anlamak mümkün değil”
Fatih Terim: Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır
YEREL HABERLER Fatih Terim: Galatasaray böyle devam ettiği sürece ...
Fatih Terim: “Önemli bir üç puan aldık”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “Önemli bir üç puan aldık”
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 0-3
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 0-3
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki ...
Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu
Konya ve Afyonkarahisar arasında 'domuz eti' tartışması
YEREL HABERLER Konya ve Afyonkarahisar arasında 'domuz eti' ...
Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- ...
Konya'daki yangında 3'üncü cenazeye de ulaşıldı
YEREL HABERLER Konya'daki yangında 3'üncü cenazeye de ulaşıldı
Buz tutan havuzda kuğuların yürüme mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Buz tutan havuzda kuğuların yürüme mücadelesi renkli ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu
Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı
Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları öldü
YEREL HABERLER Konya'da tek katlı evde yangın; karı koca ve kızları ...
Konya'da yangın faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da yangın faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını ...
Mustafa Armağan büyük Sultan Abdülhamit’i anlattı
YEREL HABERLER Mustafa Armağan büyük Sultan Abdülhamit’i anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X