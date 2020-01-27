Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı

Konya'da '1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci' projesi kapsamında, Konyaspor Galatasaray maçını izlemeye gelen taraftarlardan çok sayıda kitap toplandı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci’ projesi kapsamında, KonyasporGalatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu girişinde kitap toplama etkinliği düzenlendi. Günler öncesinden Konya protokolünün sosyal medya ve kitle iletişim araçlarından yaptığı çağrılara kayıtsız kalmayan 7’den 70’e yüzlerce taraftar maç öncesi yanında getirdikleri kitapları, kurulan stantlardaki yetkililere teslim etti. Çok sayıda kitabın toplandığı projede kitapların belirlenen bölgelerdeki kütüphanesi olmayan okullara ulaştırılması, oluşturulacak kütüphanelere Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

KONYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.