        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ​İl Müdürü Topal'dan depremzede ailelere ziyaret

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ​İl Müdürü Arif Topal, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:16 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:16
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ​İl Müdürü Topal'dan depremzede ailelere ziyaret
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ​İl Müdürü Arif Topal, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti.

        Topal, Konya halkı ve kurumlarının depremzede ailelerle kurduğu gönül bağının kalıcı olduğunu söyledi.

        Ülke olarak bu zorlu süreci hep birlikte aştıklarını belirten Topal, şunları kaydetti:

        "6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısını hala yüreğimizde taşıyoruz. Şehrimizde misafir ettiğimiz ailelerimiz bizim birer parçamız oldu. Bu ziyaretlerle onlara yalnız olmadıklarını, bizler için çok kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlatmak istedik. Aradan yıllar geçse de bağımız ve sorumluluğumuz ilk günkü tazeliğiyle devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

