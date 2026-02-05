Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor'dan 3 yeni transfere "hoş geldiniz" paylaşımı

        TÜMOSAN Konyaspor, yeni transferleri Rayyan Baniya, Kazeem Aderemi J. Olaigbe ve Diogo Gonçalves için "hoş geldiniz" paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:54 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:54
        Kulübün resmi internet sitesi ile ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi.


        Paylaşımda, "Olaigbe, takımımızda 70 numaralı formayı giyecek. Kazeem Olaigbe'ye 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Konyaspor'un, defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirilen paylaşımda, Baniya'nın 22 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalicão, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, takımımızda 17 numaralı formayı giyecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

