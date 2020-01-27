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Hüyük’te “Haydi Hüyük Elazığ’a el ver” adlı yardım kampanyası

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik olarak yardım kampanyası başlatıldı.

Hüyük’te “Haydi Hüyük Elazığ’a el ver” adlı yardım kampanyası

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik olarak yardım kampanyası başlatıldı.
Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük Belediyesi ve Hüyük Muhtarlar Derneği işbirliğiyle Elazığ ve Malatya’da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek amacıyla “Haydi Hüyük Elazığ’a el ver” adlı nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardımlarla temin edilecek elektrikli ısıtıcılar ihtiyaç bölgesine ulaştırılacak. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve Hüyük Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri ile belediyenin birim müdürlerinin de katıldığı Hüyük Belediyesindeki toplantıda, deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlara destek olmak için en zaruri ihtiyaçlardan birisi olan elektrikli ısıtıcıya yönelik bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Konya AFAD Müdürü Yıldız Tosun ile yaptıkları görüşmede deprem bölgesinde en acil olan ihtiyaçlara yönelik bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, “En acil ihtiyaçlardan birisinin de kış mevsimi dolayısıyla bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımız için elektrikli ısıtıcı olduğunu öğrendik. Hüyük Kaymakamımız Dilara Şenoğlu ile birlikte muhtarlarımızla yaptığımız istişare ve değerlendirmelerin ardından ilçemize bağlı 23 merkez ve dış mahallemizde elektrikli ısıtıcı desteği kampanyası başlattık. Bu kampanyamız Hüyük Muhtarlar Derneği çatısı altında yürütülüyor. Hüyük Belediyesi olarak da biz kampanyaya 100 ısıtıcı ile destek verme kararı aldık. Kampanyanın başlatıldığı ilk gün itibariyle 700’e yakın bağışçı olduğu bilgisine ulaştık. Kampanyamıza tüm hayırsever vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde destek vermesini bekliyoruz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın muhtarlıklarla iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bir ısıtıcı bedeli 85 lira olarak belirlenirken, mahalle muhtarlarımız ısıtıcı bedellerini bağışçılarımızdan nakit olarak topluyor. Bu paralar AFAD’ın ilgili hesabına nakit olarak yatırılacak. Kayseri’den anlaştığımız bir firma aracılığıyla kampanya sonunda ısıtıcılarımız tedarik edilerek tırla deprem bölgesindeki ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza gönderilecek” ifadelerini kullandı

KONYA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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