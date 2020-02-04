Konya'da hafif ticari araç alev alev yandı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’den Konya yönüne seyir eden Y.Y. idaresindeki 42 BDL 91 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Yanında bulunan eşiyle birlikte aracı terk eden sürücü, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KONYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

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