İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

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Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda bulunan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, vatandaşların ihbarı üzerine İvriz Barajı'na gittiklerini belirterek, 12 adet flamingoyu ölmüş vaziyette bulduklarını söyledi. Başkan Mehmet Bakkal, İvriz Barajı'nda 300 civarında flamingo bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ölü bulunan flamingoları inceleme yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini belirtti.

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