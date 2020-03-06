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“Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum” projesi start aldı

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olduğu "Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum" projesi düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı.

“Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum” projesi start aldı

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaş olduğu “Akşehir’i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum” projesi düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı.
Akşehir’de yaşayan öğrencilerin Akşehir’in türkülerini, halk oyunlarını ve kültürünü daha yakından tanıması amaçlanan proje; Akşehir’deki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsıyor. Akşehir Kültür Merkezindeki tanıtım toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, projenin amaçlarından söz etti. Topaloğlu “Yaşadığımız şehirler ve kentler aynı zamanda bizim geçmişimizin, anılarımızın, tecrübelerimizin yani bütün varlığımızın izlerini taşır. Biz toplum olarak kentimizin bu izlerini kaybedersek maalesef kimliğimiz de kaybolur. Şunun farkındayız ki; bu izleri görünür kılmak, canlı tutmak, kimlik kaybına uğramamak, kültürel özelliğimize ve benliğimize sahip çıkmak tamamen bizlerin elinde. Kültürel açıdan böylesine zengin bir kentte yaşamanın verdiği manevi sorumlulukla hazırladığımız 'Akşehir’i Seviyorum, Şehrimi Tanıyorum' isimli proje kapsamında, istiyoruz ki ilkokuldan liseye Akşehir’deki tüm öğrencilerimiz, yaşadıkları kentin kültürünü daha yakından tanısın, sevsin, benimsesin” dedi.

“Akşehir’imizin tarihi dokusuyla ve kültürüyle beraber ciddi olarak bir kültürel mirası vardır"
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da projenin öneminin altını çizerek, “Gerçekten Akşehir öyle bir kent ki, öyle bir şehir ki, ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu medeniyetlerle beraber farklı kültürlerle tanışmış, yoğrulmuş çok büyük bir kültür mozaiği oluşmuştur. Bakıyoruz 16 tane türkümüz var ki birçok ilimizde yoktur. 8 tane folklor yine birçok ilimizde yok. Yine yemek kültürü, o manileri, düğünlerdeki sergiler, gösteriler yönünden hakikaten çok zengin. Tabii bunlara tabiatını da eklediğimizde; o yeşilliğiyle, Akşehir kirazıyla ve çiçeğiyle, meyveleriyle daha bir zenginlik katmaktadır. Akşehir’imizin tarihi dokusuyla ve kültürüyle beraber ciddi olarak bir kültürel mirası vardır. Bunları tanımamız ve tanıtmak gerektiğine inanıyorum. ‘Akşehir’i Seviyorum, Şehrimi Tanıyorum’ projemizle önce Akşehir’imizi seveceğiz ki ondan sonra tanıma ihtiyacı hissedeceğiz. Ben projenin başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Akşehir tanıtım filmi izlendi. “Akşehir’i Seviyorum, Şehrimi Tanıyorum” projesinin sunumu yapıldı. Akşehir Kültür Merkezindeki Proje tanıtım Toplantısına; Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Talha Altuntaş, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri ve amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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