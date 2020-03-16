Hastaneyi terk edenler bulunup geri getirildi Konya'da korona virüsü şüphesiyle alındıkları izolasyonlu odayı terk eden 3 kişi, polis tarafından tekrar hastaneye götürüldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde korona virüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

Olay, Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Irak’tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından üç kişi korona virüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya’ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı. Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti. Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

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