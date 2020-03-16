Karantinaya alınan vatandaşları taşıyan otobüslerin dezenfeksiyonu yapıldı

Koronavirüs ile mücadeleyi Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında etkin şekilde sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, umreden dönen ve Konya’da karantiya alınan vatandaşları taşıyan 19 otobüste dezenfeksiyon çalışmasını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında vatandaşların sağlığını korumak için koronavirüsle mücadeleye ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadele konusunda şehir genelinde 42 ekip ve 86 personel ile halkın yoğun kullandığı alanlarda düzenli olarak dezenfesiyon çalışması yapan Büyükşehir, geçtiğimiz gün umreden dönen vatandaşları taşıyan araçlarda da dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler, Konya’da karantina altına alınan vatandaşları havalimanından alarak kalacakları yurtlara taşıyan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 19 otobüste dezenfekte işlemi yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmeti veren tramvaylar ile 31 ilçede görev yapan Büyükşehir’e ait otobüslerde dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Büyükşehir, toplu ulaşım araçları, otogarlar ve kavşaklarda el broşürleri dağıtımı ve sosyal medya, gazete, televizyon, açık hava ilanları ile bilgilendirme çalışmalarına da yoğun olarak devam ediyor.

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