7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-28 18:55:36
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