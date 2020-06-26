Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı

<br>Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya)(DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Fevzi Karagöz ile araçta bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla ATMACA<br>2020-06-26 10:25:39<br>
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