Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 30. hafta maçında, Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Boldrin, şut açısını bulup vuruşunu yaptı ancak kaleci Ertuğrul topu çeldi.

87. dakikada Miya’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Thuram, dönerek yaptığı vuruşu üstten auta gitti.

90. dakikada Miya ceza sahası dışından ayak içiyle uzak direğe vuruş yaptı. Tarık soluna iyi uzanıp gole engel oldu.

90+4. dakikada sol kanatta hareketlenen Ömer Ali içeriye çevirdiği top Talbi’nin eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Miya, kaleciyi ters köşeye yatırıp topu ağlara gönderdi. 10



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bıyık xx

Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur xx, Anicic xxx, Alper xx, Jevtovic xx (Daci dk. 77 ?), Jonsson xx, Shengelia xx (Miya dk. 57 xx), Milosevic xx, Ömer Ali xx, Bajic xx (Thuram dk. 85 ?)

Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Tunay xx (Oğuz Kaan dk. 45+2 xx), Abdullah xx (Burak dk. 90+3 ?), Vetrih xx (Harmash dk. 84 ?), Samudio xx, Boldrin xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Sasse, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Miya (dk. 90+5 pen.) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Jonsson, Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Talbi, Boldrin (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.