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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'dan dünyaya sanal ticaret atağı

İHA

Listofcompany.com projesi ile Konyalı firmalara uluslararası pazarların kapısını aralayan Konya Ticaret Odası uluslararası ikili iş görüşmeleri ortamını sanala taşıyor.

Konya'dan dünyaya sanal ticaret atağı

Listofcompany.com projesi ile Konyalı firmalara uluslararası pazarların kapısını aralayan Konya Ticaret Odası uluslararası ikili iş görüşmeleri ortamını sanala taşıyor.
7 farklı dilde yayınlanarak tüm dünyadan firmaların erişimine sunulan listofcompany.com internet sitesi ile Konya’dan 8 bin firmanın yurt dışı pazarlarda müşteri ağını genişletmelerine destek olan Konya Ticaret Odası, karşılıklı ikili işbirliklerini artırmak amacıyla sanal ikili iş görüşmeleri (OnlineB2B) programlarını başlatıyor. 14 Temmuz’da “Online Kolombiya B2B” ile başlayacak ikili iş görüşmeleri yıl içinde düzenlenecek organizasyonlar ile devam edecek.
Listofcompany.com çatısı altında yer alan firmaların dış ticaret yelpazesini genişletmek amacıyla yol haritası oluşturduklarını ifade eden Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konyalı ihracatçıların dijitalin tüm imkânlarını kullanmalarında öncülük etme görevlerini sürdüreceklerini söyledi. KTO Başkanı Öztürk, “Tüm dünyada, işletmelerin ve endüstrilerin dijital dönüşüm kavramı ile iş yapma modellerinin büyük ölçüde değişime uğradığı bir süreci yaşıyoruz. Küresel salgın sebebiyle ticari faaliyetlerini dijitalin imkanlarıyla çeşitlendiren firmalar bu süreçte yarışta öne geçmeye başladılar. Oda olarak Konyalı firmalarımızın yurt dışı bağlantıları kurmalarında destek olmak amacıyla çok çeşitli faaliyet ve proje gerçekleştirmekteyiz. Günümüzde zamandan ve paradan tasarruf sağlamak firmalarımızın verimliliği için olmazsa olmazlar arasındandır. Bu sebeple ihracatçılarımızın en az masrafla ve en az zaman kaybıyla daha çok iş bağlantısı kurmalarına yol göstermekteyiz. Bunun için dijitalleşmenin firmalarımız için gerekliliğini sürekli dile getirmekteyiz. Sadece bir bilgisayar veya cep telefonu ve internet bağlantısı ile günün her saatinde yurt dışından bir firma ile görüşmek ve ticaret yapmak günümüzde çok kolay bir hal almıştır. Konya Ticaret Odası’nın projesi olan www.listofcompany.com internet sitemiz ile dünyanın dört bir köşesindeki firmalar, günün 24 saati şehrimizdeki tüm sektörlerde firmalarımızla irtibat kurabilmektedir. Konya’dan 8 bin firmanın kayıtlı olduğu listofcompany.com portalında 50’den fazla sektörde Konyalı girişimcilerin ürettiği 10 bin’den fazla ürünün bilgisi yer almaktadır. Tüm dünyadan firmaların erişimine açık olan sitemiz firmalarımızın 180 ülkede ticaret bağı kurmalarına destek olmaktadır. Şu ana kadar yurt dışından çok fazla ilgi gören sitemizi daha da işlevsel hale getirmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi yine dünyanın dört bir köşesinde dijital imkanlarla sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızla her geçen gün yabancı firmaların erişiminin arttığı internet sitemize gelen işbirliği tekliflerini daha sistematik olarak değerlendirmek amacıyla sanal ticaret heyetleri organize etmeye karar verdik. İkili işbirliği görüşmeleri organizasyonlarımızı sanala taşıyarak listofcompany.com’da yer alan firmalarımızın dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan daha çok fayda sağlayacaklarını düşünüyoruz” dedi.
Öztürk, “Cumhurbaşkanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız Covid19 salgınının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini en aza indirerek, 2020 yılının ikinci yarısında Türkiye’nin yeniden yüksek ihracat rakamlarına ulaşması amacıyla sanal ticaret heyetleri organizasyonlarına büyük önem vermektedir. Oda olarak da Konya’nın potansiyel ihracat artış hızını 2020’de de sürdürmek için yol haritamızı oluşturduk. Listofcompany.com çatısı altında yer alan firmaların dış ticaret yelpazesini genişletmek amacıyla farklı ülkelerden ticaret heyetleri ile farklı sektörlerde online ikili iş görüşmeleri programlarına devam edeceğiz” dedi.
1416 Temmuz 2020 tarihlerinde otomotiv yedek parça sektöründen Kolombiyalı 11 kişilik iş adamını Konyalı firmalar ile buluşturacaklarını belirten Başkan Öztürk, düzenleyecekleri “Online Kolombiya B2B” programı ile sanal ikili iş görüşmeleri atağını başlattıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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