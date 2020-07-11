Kulu'da minibüsle otomobil çarpıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü istikametinden gelen F.U. idaresindeki 31 F 8652 plakalı minibüs, tali yoldan çıkarak Kulu ilçe merkezi istikametine giden M.Ü.’nün kullandığı 42 FOH 84 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yön değiştirerek yolun kenarındaki kaldırımda duran otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ü. ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.