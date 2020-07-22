'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş (2)

GÖRÜŞ – Ayasofya camii ve iki Roma’nın tepkisi

"O kurnadan bu kurnaya"

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İKİSİ DE SERBEST

Konya'da, büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Yaşar D. (46) ve işletmeci İsmail U. (29), yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-22 16:45:31



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