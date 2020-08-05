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Altun: “Meslek seçimi, geleceği bugünden planlamak ve yönlendirmek anlamına gelir”

İHA

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, gençlerin kendilerine en uygun mesleği seçmelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, meslek seçiminin geleceği bugünden planlamak ve yönlendirmek anlamına geldiğini söyledi.

Altun: “Meslek seçimi, geleceği bugünden planlamak ve yönlendirmek anlamına gelir”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, gençlerin kendilerine en uygun mesleği seçmelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, meslek seçiminin geleceği bugünden planlamak ve yönlendirmek anlamına geldiğini söyledi.
MMO Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Konya MMO’nun yurt içinde ve yurt dışında makina, endüstri, imalat, işletme, mekanik, mekatronik, otomotiv, sanayi, sistem, üretim, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplayan mesleki bir oda olduğunu ifade ederek, “MMO bünyesinde son yıllarda çok popüler olan ve tercih edilen mühendisliklerin mensupları bulunmaktadır. Çok sayıda gencimizin hayatlarında en önemli kararı verecekleri, kendileri ve ülkemiz açısından bu anlamda en önemli dönemlerden birisinin içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin kendilerine en uygun mesleği seçmeleri; hem kendileri açısından hem de ülkemizin gelişmesi ve gelişmiş ülkeler içerisinde kendine yakışan en güzel yeri gelecekte alması için hayati öneme sahiptir. Meslek seçimi, geleceği bu günden başlayarak planlamak ve yönlendirmek anlamına gelir. Günümüzde, yüz binlerce genç bir üniversiteye yerleşerek bir meslek sahibi olmak için uğraş vermektedir. Bu gençlerin birçoğu da üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş sahibi olma sıkıntısı içindedir. Kişinin meslekleri ve kendini tanıyarak uygun bir programa yerleşmesi gelecekte işini kolaylaştıracak başarı ve mutluluğunu arttıracaktır” dedi.

“Herhangi bir meslekle ilgili olarak en doğru bilgi o meslek sahibinden veya o mesleğin bağlı bulunduğu odalardan alınabilir”
Bir okulu seçmedeki amacın eve yakın olması, eş dost tavsiyesi ya da rastlantısal olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Aziz Hakan Altun, “Okul seçimi öğrencinin geleceği ile ilgili olarak seçeceği mesleklere göre bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Ülkemizde meslek bilincinin henüz oluşmadığını ve insanlarımızın çoğunlukla bilinçsizce bir mesleğe veya iş alanlarına yöneldikleri aşikardır. Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için izleyebileceği belirli basamaklar vardır. Bunlardan bazıları; kişinin yeteneklerinin belirlenmesi, ilgi alanlarının belirlenmesi, iş değerlerinin belirlenmesi, kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve ilgi duyulan mesleklerin incelenmesidir. Mesleklerin incelenmesinde ise; meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler, çalışma ortamı, çalışma şartları, çalışanlarda aranan nitelikler, mesleğe hazırlanma, ilk işe giriş, meslekte ilerleme, kazanç, iş bulma imkanı ve mesleğin geleceği gibi soruların cevaplanması ve irdelenmesi gerekir. Bu anlamda herhangi bir meslekle ilgili olarak en doğru bilgi o meslek sahibinden veya o mesleğin bağlı bulunduğu odalardan alınabilir. Meslekle ilgisi olmayan kişi veya kurumların vereceği bilgiler çok sağlıklı olmaz, mesleğin gerçeklerini ve durumunu yansıtamaz, kitabi bilgilerle mesleklerin gerçeklerini bilmeden o meslekle ilgili gençlere bilgilendirme yapmaya kalkmakta çok hatalı ve yanlış olur. Sadece o mesleğin içerisinde olanlar gerçek bilgileri verebilir. Bu sebepten dolayı meslekle ilgili en doğru bilgi meslek sahiplerinden veya bu meslekleri temsil eden kurumkuruluşlardan alınmalıdır” diye konuştu.

“Bir gencimizi dahi mesleğimizle ilgili olarak bilgilendirmek ve ona yardımcı olmak bizim için ülkemiz adına büyük bir kazançtır”
MMO olarak gençleri, mensuplar ve odaya bağlı olan makina, endüstri, imalat, işletme, mekanik, mekatronik, otomotiv, sanayi, sistem, üretim, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği meslekleri ile ilgili olarak bilgilendirme ve meslekle ilgili sormak istedikleri sorulara cevap bulabilmek amacıyla http://konya.mmo.org.tr web sayfasında bu mesleklerin kısa tanımlarının yapıldığını açılayan Başkan Altun, "Ayrıca gençlerimiz web sayfasını ziyaret ettiklerinde odamızın faaliyetlerinden meslektaşlarımızın hangi işlerle uğraştıklarını da rahatlıkla görebileceklerdir. Meslekler ile ilgili olarak bilgi almak ve kafalarına takılanları sormak için odamızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açıktır. Hiç çekinmeden odamıza gelip istedikleri konuda bilgi alışverişinde bulunup odamız imkanlarından faydalanabilirler. Bir gencimizi dahi mesleğimizle ilgili olarak bilgilendirmek ve ona yardımcı olmak bizim için ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Onların şimdi vereceği karalar yarın ülkemizin dünyada alacağı yer açısından son derece önemli olacaktır. Umudumuz ve beklentimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerine uygun ve başarılı olabilecekleri bir mesleği seçmeleridir” şeklinde konuştu.

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