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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli motosikletin çalınma anı kamerada

İHA

Elektrikli motosikletin çalınma anı kamerada

Konya’da bir binanın bahçesinde bulunan elektrikli motosikletin 2 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 5 Ağustos tarihinde saat 00.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, duvardan atlayarak binanın önünde bulunan elektrikli motosikletin kilidini kesti. Şüphelilerden biri etrafı kontrol ederken diğeri de motosikletin kablolarını birleştirmeye çalıştı. Etraftan ses duyan şüpheliler, yaşadığı panikle saklanıp elektrikli motosikletin yanına tekrar geldi. Daha sonra elektrikli motosikleti çalıştırarak götüren şüphelilerden birisi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayın binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletin yanına geldikten sonra bir kişinin etrafı kontrol etmesi, kabloları keserek motosikleti çalıştırması ve olay yerinde uzaklaşmaları yer alıyor.
Motorun sahibi Recep Koyuncu, motorunu iki yerinden zincirlediğini söyledi. Sabah namazına gideceğinde motorun çalındığını fark ettiğini ifade eden Recep Koyuncu, “Motor olmayınca arabama bindim hemen Özalkent Karakoluna gittim. Orada motorun temiz kağıdını sordular. Güvenlik kamerasını sordular götürdüm. Motorun temiz kağıdını da götürdüm. Az önce burada benim bisiklet de çalındı. Az önce komşumuzun motoru da çalındı. Yani bu mahalleye bu hırsız kesinlikle dadandı. Görüntülerde iki kişi var. Elinde makasla geldiler. Motoru çalıştıramadılar, şarteli açtılar. Sonra ikisi buradan bindi, geçtiler gittiler” dedi.

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