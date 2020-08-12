Çalınan motosikletler bulundu

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çalınan 4 adet motosiklet bulunurken, şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlıklarında motosikletlerin uyuşturucu karşılığı verildiğini tespit etmesi üzerine şüphelilerin Yeni Mahalle'deki evlerinde arama yaptı. Evlere yapılan baskında 40 uyuşturucu hap, 1 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 kartuş ve 4 adet motor numarası ve şase numarası olmayan motosiklet ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve F.K. mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

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