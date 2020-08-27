Derebucak’ta 500 sülün doğaya bırakıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, doğaya 500 sülün bırakıldı.

Derebucak Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ilçeye tahsis edilen 500 adet sülün kuşu, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı'nın da katıldığı programda doğayla buluşturuldu.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü nezaretinde tabiatı ve yaban hayatını desteklemek, biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla ilçeye tahsis edilen sülün kuşlarını doğaya bıraktıklarını belirterek, "Cennet vatanımızın doğasını ve canlıları korumak, öncelikli vazifemiz olmalıdır. Herkesin bu bilinçle tabiata yaklaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise, doğanın kalbi olan mağaralar cennetinde 500 sülünü doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, milli parklar görevlileri katıldı.

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